S mámou Lenkou Filipovou si daly hudební pauzu: Nositelka 4 Andělů Lenny boduje po Itálii i v Německu

Lenny zpívá v angličtině a zatím to nehodlá měnit. Michaela Feuereislová

"Brala jsem to poctivě, objevovala jsem i interprety, které jsem dřív neznala. S nominacemi jsem spokojená, je to zase nové, fresh, není to takové zaběhlé jako třeba v Českých slavících. U Andělů si užívám, že je to každý rok nové," míní. "Pro mě byli objevem Mirai, kteří se tedy zrovna na Slavících objevili, a pak skupina Wild Tides, která je nominovaná v kategorii alternativní hudby. Doteď zpívali v angličtině a nyní udělali novou českou desku, která se jim povedla," prozradila.

A jak to bude mít i sama Lenny s českými písničkami? Doposud dává přednost angličtině. "Na to se mě ptají každý půlrok a já doufám, že třeba budu někdy moct říct jinou odpověď. Ale zatím ze mě všechno leze v angličtině. Tak je to i s materiálem na desku, kterou připravuju. Sednu si k piánu a automaticky ze mě to sdělení leze v angličtině. Už proto beru jako velkou věc, že se mi i přesto podařilo docílit tady tolika úspěchů v cizím jazyce, že to ti lidé akceptují. Beru to tak, že se jich ta moje muzika nějak dotýká, i když tomu tak úplně nerozumějí," řekla Super.cz.

Ostatně i její maminka Lenka Filipová zpívala a zpívá částečně zase ve francouzštině, tak to má tak trochu v rodině. "Francouzsky zpívá pořád, ale myslím si, že jí to sdělení sluší i v češtině. Ona to umí a podá to tak, že to jde ze srdce. A stejně tak u mne funguje ta angličtina," myslí si Lenny, která s maminkou také vystupovala.

"V současné době ale spolu nevystupujeme. Ale máma se teď rozjela a vystupuje hodně, měli i koncerty s Mekym Žbirkou. Jsem za to ráda a hrozně ráda ji pozoruju a těším se, že po dlouhé době budu moct jít na její koncert jako divák. Strašně dlouho jsme spolu hrály a teď jsme si řekly, že chvíli půjdeme hudebně každá po svojí linii. Tak se těším, až si ji budu moct prohlédnout naživo," svěřila.

Lenny sama má stále hodně vystoupení v zahraničí. "Hrajeme v Itálii, teď i v Německu. V březnu budu vydávat nový singl a doufejme, že letos na podzim stihneme i nějaký obsáhlejší materiál, tak budu moct zase něco víc nabídnout a uvidíme, kam mě to zavede," krčila rameny zpěvačka.

Zda ji uvidíme mezi vystupujícími interprety na předávání Andělů, zatím nemůže prozradit. Nicméně na slavnostním večeru, který bude přenášet Česká televize, bychom se měli setkat s nominovanými umělci, mezi nimiž je letos například Anna K, Barbora Poláková (34), Debbi, Radůza, J.A.R., Michal Hrůza, Mirai, Pokáč, Kapitán Demo nebo David Stypka, jenž si odnesl opravdu hodně velký počet nominací. ■