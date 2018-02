Tady bude bydlet syn hudebního bosse: Mrkněte, jak zpěvák zvelebuje se snoubenkou hnízdečko lásky

Pepa Vágner s partnerkou Herminapress

„Nebude to ani hned ani zítra, ale doufám, že do léta už bude vše, jak má být. S přítelkyní sem tam přiložíme i ruku k dílu. Samozřejmě podle našich časových možností, a když už se zapojujeme, tak s vervou a aktivně. Byt je to pořádně velký, 5 plus kuchyňský kout, takže do svatby, kterou plánujeme rovněž na prázdniny, a kde jinde, než v Řecku, kde jsme se zasnoubili, bychom se rádi nastěhovali do místností obyvatelných a zařízených,“ prozradil syn slavného skladatele Karla Vágnera.

A protože je hnízdečko lásky opravdu více než prostorné, rozhodl se, že to bude sice hlavně domov, ale počítá s tím, že v jedné místnosti bude nahrávací studio a zkušebna.

„My k životu potřebujeme obývák, kuchyň, ložnici a sociální zařízení. Samozřejmě i dětský pokoj pro jednoho a více potomků. Počet nechtějte vědět, ten necháváme na přírodě. No a zpět k bytu. Je tady dost místa na to, aby dole bylo zmíněné muzikantské zázemí a žilo to tu hudbou. Aby se tu komponovalo, skládalo, nahrávalo a aby kapely, které sem přijedou, měly vše potřebné na jednom místě a mohly tu tvořit i bydlet,“ doplnil Vágner.

Tím zdaleka plány mladého páru nekončí. Jelikož je byt u Vltavy a Pepa má kapitánské zkoušky, uvažují oba partneři i o tom, že by případně mohli fušovat také do lodní dopravy, případně s flotilou organizovat romantické projížďky po řece. ■