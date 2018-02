Vila režiséra Adamce za 100 miliónů bude možná brzy na prodej! Nedaří se ji pronajmout

Jiří Adamec Super.cz

Režisérovi Jiřímu Adamcovi (69) se nedaří pronajmout dům na Hanspaulce. Přestože ho léta úspěšně pronajímal, teď už se nájemníci nehrnou. Důvodem jsou režisérovy náročné podmínky. Přiznává, že proto uvažuje o tom, že dům prodá. A podle toho, jaké jsou ceny domů na této adrese, zabezpečil by tím do důchodu i své děti!

"Několik let jsme dům na Hanspaulce pronajímali, snažíme se o to nadále. Ale vzhledem k tomu, že to chceme hodně dlouhodobě, chceme nájem na základě určitých přesných pravidel, nechceme měnit nájemníka po půl roce, není to úplně jednoduché," řekl Super.cz Adamec.

Prodeji domu se už nebrání. "Kdysi mě to hrozně bavilo, teď už mě to tolik nedrží. Měl jsem radost, že mám nějaký majetek, ale už z toho nejsem odvázaný, už chci jen příjemně žít," vysvětluje.

Potvrzuje, že z peněz, které by získal prodejem domu, by dobře žily i jeho děti. Hodnota vily se odhaduje na 100 miliónů korun. "Ano, je to velký dům s výtečnou adresou a to v Praze je hodnota," dodal s úsměvem Adamec na zkoušce připravovaného muzikálu Robinson, který režíruje. Prozradil, že se brzy s muzikálem chystá do Egypta, kde budou s hlavními představiteli Danem Hůlkou a Kateřinou Brožovou natáčet videoklip. ■