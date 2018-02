Kopřivovou vztek nepřešel! Vytočená bránila Jaromíra Jágra, že není žádný děda!

Veronika Kopřivová se zastala Jaromíra Jágra. Michaela Feuereislová

"Přestaňte mi psát kondolence, jak kdyby někdo zemřel. To, že Jaromír jel do ČR, protože se musí dát zdravotně dohromady a zároveň chce ke konci sezóny trochu pomoci Kladnu, neznamená, že skončil v NHL. Kariéru neukončil a věřím, že se na novou sezónu do NHL vrátí v plný parádě a zároveň zavře pusu těm škarohlídům, co ho mají za dědu a dávají mu jejich inteligentní rady, ať skončí," napsala Veronika.

"Ubohé rejpavé projevy, jak mi končí nějaká dovolená a vracím se zpět na Kladno, mažu. Debilní projev totiž nemá nic společného s žádnou konstruktivní kritikou. Jaká dovolená by mi měla končit? Já jsem snad na nějaké dovolené? Na dovolené jsem byla naposledy v létě na Ibize. A btw. na dovolenou se teprv konečně chystám," upřesnila Veronika na sociální síti.

A dodala, že se na Čechy, kam dnes s Jaromírem přiletěli, těší. "Proč bych se měla hned stěhovat na Kladno? To, že tam má Jaromír práci, znamená, že tam musím hned nastoupit s ním? Já mám také svoji práci, svoje tužby a povinnosti. Jak se někdo může vysmívat, že se budu vracet do ČR? Mám svoji rodnou zemi ráda a každé léto jsem se tam vracela s nedočkáním a radostí. Těším se na moje lásky, rodinu a na práci, která mě čeká," dodala Kopřivová. ■