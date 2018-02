Jihoafrická kráska oslnila v plavkách: Těhotná topmodelka zapózovala jako mořská panna

No, není snad i ve svém požehnaném stavu okouzlující? Profimedia.cz

S kolekcí plavek dle vlastního návrhu, které uvádí na trh pod značkou Tropic Of C, bude debutovat oproti původnímu očekávání (mělo to být na přelomu roku) nakonec prý až v druhé půlce února. Fanynky slavné topmodelky a sexy andílka ze stáje značky luxusního spodního prádla Victoria´s Secret, momentálně těhotné Candice Swanepoel (29), a potažmo samozřejmě její zákaznice, už se nemohou dočkat. Teď byly ovšem nuceny spolknout hořké sousto: Plavky nejsou!