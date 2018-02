Bulimie, deprese a sexuální zneužívání: Vítězka Miss ČR promluvila o traumatech z dětství

Helena Houdová nechala nahlédnout do své minulosti... Profimedia.cz

Kráska, jež pracovala pro prestižní značky a pózovala pro světové módní časopisy, se ještě předtím, než se díky vítězství v soutěži krásy proslavila, potýkala s celou řadou osobních problémů, které před svými nejbližšími tajila.

V pořadu 13. komnata (Česká televize uvede v pátek) přiznala, že byla sexuálně zneužívána a trpěla bulimií. Navenek ale nedávala nic najevo a svými extrovertními a buřičskými projevy (protesty proti dostavbě Temelína a další akce) zakrývala svou citlivou povahu.

„Měla jsem v pubertě deprese, nevěděla jsem, kam patřím, nebyla jsem schopná přijmout sama sebe,“ prozradila Houdová. „Prošla jsem si obdobím bulimie. Nikdy bych to nepřiznala, že se něco takového děje. Na to jsou takové finty, že zvracíš po každém jídle, a to se dá utajit velmi dobře, když jsi sama na záchodě,“ dodala kráska, jež bulimii utajila i před rodiči. Nemoci se nakonec v patnácti letech zbavila díky své první lásce.

Houdová nedávno na sociální síti prozradila, že byla v dětství sexuálně zneužívána. V pořadu upřesnila, že tuto strašnou událost ze svého povědomí dlouho vytěsňovala. Až díky práci s lidským podvědomím traumata vyplula na povrch.

„Začala se mi objevovat traumata z dětství. Vybavilo se mi, jak jsem malinká a probíhá tam sexuální zneužití někým, koho jsem znala, někoho, kdo už je delší dobu po smrti a já jsem to strčila někam do své ne 13., ale 113. komnaty. Celý život jsem v tom energeticky žila, ale z toho podvědomí do vědomí se mi to dostalo až v době, kdy jsem se sexualitou začala vědomě zabývat,“ uzavřela zpověď Houdová.

Modelka se dnes o sexuálním i jiném zneužívání nebojí mluvit, a snaží se tak pomáhat i jiným ženám s podobným problémem. ■