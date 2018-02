Má nejútlejší postavu ve svém životě. Může krize v manželství za to, že Partyšová zhubla o dvě konfekční velikosti?

Gábina Partyšová je díky józe jako proutek. Super.cz

Přítomné na Plese jako Brno překvapila Gabriela Partyšová (39) svou extrémně hubenou postavou. Moderátorka pořadu Prásk popřela, že by v poslední době zhubla díky rozluce s manželem Danielem Farnbauerem, ale přišla s jiným vysvětlením.

„Mám nejmenší velikost, kterou jsem v životě měla, protože jsem se na stará kolena stala jogínkou. Moje postava je hodně útloučká, skoro až dětská,” říká Gábina, která si na ples musela nechat ušít šaty od návrhářky Terezy Sabáčkové. Z kolekce by si totiž možná šaty na tak štíhlou postavu nevybrala. „Ve svých skoro čtyřiceti mám nejútlejší postavu, kterou jsem kdy měla a jsem za to ráda. Kdykoli se ohnu, tak cítím malinké svalíky, o jejichž existenci jsem vůbec neměla tušení. Je to moc hezký pocit.”

Partyšová józe naprosto propadla. „Začala jsem před třemi lety. Prošla jsem soukromými a hromadnými lekcemi. Až loni o prázdninách mi ale moje jogínka řekla, že teprve teď cvičím jógu. Je to dřina a člověk se k tomu musí dopracovat,” popsala svou cestu za zdravím moderátorka.

„Cvičím každý den sama a pak chodím na lekce. Jóga je taková moje droga,” říká Gábina Partyšová, která váží neuvěřitelných sedmačtyřicet kilo a je menší o dvě konfekční velikosti. ■