Představitel Tondy Sovy z Vyprávěj slaví čtyřicátiny. Herec se rozhoupal k zásadnímu kroku

Pověst večírkového bouřliváka se s ním táhne léta. Alkoholové dýchánky, které Jaromír Nosek (40) pořádal během natáčení seriálu Vyprávěj, se staly mezi herci legendárními. Podle všeho to ale vypadá, že představitel Tondy Sovy ze zmíněného retro seriálu začíná skutečně dospívat.

„Aktuálně řeším hypotéku. Už mi není málo roků a nebaví mě bydlet neustále v nějakých podnájmech, tak jsem si říkal, že zkusím někde bydlet za své,” říká Míra, pro kterého byly impulsem jeho čtyřicáté narozeniny: „Bude mi čtyřicet, a tak jsem si řekl, že už je na čase něco s tím udělat.”

Nosek si nevybral zrovna nejvhodnější období ke koupi vlastního bydlení, jelikož situace na realitním trhu není vůbec růžová. On na to ale nežehrá. „Když se člověk rozhodne, že nebude pít, musí do toho jít hned a neřešit, že někdo zrovna teď slaví narozeniny nebo že je nějaká divadelní premiéra,” říká herec na první zkoušce, kterou absolvoval v rámci taneční soutěže.

Zcela radikální změna v životě Míry Noska ale nejspíš nenastane. Na závěr našeho rozhovoru uvedl, že bohémem zůstane dál. ■