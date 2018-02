Zhubla neuvěřitelných 76 kilogramů kvůli slibu své na rakovinu umírající matce. Dnes je z ní někdo zcela jiný

Laura Raines (42) z Velké Británie zhubla za rok 76 kilogramů Profimedia.cz

„Byla to poslední věc, o kterou mě požádala,“ vzpomíná Laura, jak jí máti ke slibu doslova dotlačila, a to hlavně kvůli jejím dětem. „Stejně chvíli trvalo, než jsem v té věci něco podnikla, protože jsem si pořád dokola myslela, že na to nejsem připravená.“ Pak se ale jednoho dne rozhodla a přihlásila do hubnoucího programu pod vedením svého známého.

„Byla jsem tak strašně nervózní, když jsem na ty schůzky chodila. Nenáviděla jsem ten okamžik, kdy jsem tam vešla do dveří, protože jsem si myslela, že se na mě všichni dívají nebo že se smějí a myslí si: Bože, podívej, jak je obrovská.“ Laura své zábrany tehdy nějakým zázrakem překonala a už během prvního týdne, kdy se do programu zapojila, zhubla téměř 21 kilogramů.

„Jsem šťastná, že jsem vykročila touhle cestou. Bylo mi najednou dobře. Téměř každý týden jsem zhubla víc, než jsem čekala, tak jsem se rozhodla pokračovat.“ Od své premiéry v hubnoucím programu loňského ledna shodila Laura už 76 kilogramů. „Je těžké popsat, jak moc by na mě maminka byla hrdá. Byla to úžasná dáma,“ vzpomíná žena, jež v uplynulých 12 měsících prošla obrovskou změnou. A připomíná že nezhubla jen kvůli sobě, ale právě i pro maminku, která mezi tím bohužel zemřela.

„Cítím se úžasně! Je legrační, když procházím kolem výkladních skříní, a když se na sebe podívám, najednou si uvědomím, že to jsem já,“ uzavírá s úsměvem svůj příběh. ■