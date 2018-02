Provalilo se, že Češky jsou expertky v uspokojování sexuálního chtíče!

Pro to pravé, bouřlivé zakončení.

Současný trend tudíž jasně směřuje k sex-datingu přes internetové portály typu TheCasualLounge.cz, na kterých pánové a dámy nalézají naplňující extázi se skutečnými partnery, spíše než aby utráceli peníze za často „prázdné číslo” s profesionálem. Na své si tím pádem přijdou obě strany a to, co se začalo jako jednorázová záležitost, tak nezřídka přeroste do dlouhodobé, oboustranně uspokojující aférky.