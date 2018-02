Missí nemoc ji zatím neohrožuje. Česká královna krásy je stále zadaná, ale přítelem se moc nechlubí

Michaela už se smiřuje s koncem svého kralování. Super.cz

Zatím si ale svou pozici užívá. „Když do toho člověk skočí a začne prožívat jiný život, tak je to velká změna. Zatím mě to moc baví, člověk poznává nové lidi, dostává zajímavé nabídky a prožívá nové zážitky,” říká Česká Miss 2017.

Rodačka ze Zlína se musela smířit s částečnou ztrátou soukromí. Účast v jediné národní soutěži krásy jí ale přinesla prý spíše pozitiva. „Je pravda, že jsem musela vyselektovat přátele, uvědomila jsem si, kdo mi to přeje a kdo ne,” říká Habáňová.

Missí nemoc u Míši zatím nepropukla a ani to na to nevypadá. Její vztah s o dva roky starším přítelem Matějem Kaňou, kterého Míša příliš neukazuje, je stále lepší. „Vztah pořád drží. Už je to dost dlouho a snad missí nemoc ani neudeří. Na svatbu ani další posun ve vztahu to nevypadá, jsem ještě mladá, máme na to ještě čas,” říká Michaela Habáňová. ■