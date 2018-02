Nikdy nevypadala lépe. Nevěřili byste, kolikáté narozeniny už brzy oslaví stále půvabná Vendula Pizingerová

Aktivní způsob života se na Vendule projevuje. Herminapress

Už za dva týdny oslaví Vendula Pizingerová (45) šestačtyřicáté narozeniny. Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje se nám svěřila, že by místo hmatatelných darů ocenila nějaký odpočinkovo-relaxační zájezd. A nemusel by být dlouhý, stačilo by pár dnů.

„Mám ráda moře a hory, takže kdyby klaplo obojí, a určitě nějaká taková destinace existuje, bylo by to fajn. Uvidíme, jako dárek bych to od manžela brala. Jsem zvědavá, zdali to klapne. Když ne, pojedeme na pár dnů na chalupu, i tam je krásně,“ s úsměvem uvedla Pizingerová, kterou jsme zastihli na první tiskové konferenci k chystanému 25. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest, který bude slavnostně zahájen 15. března.

Vendule to na akci velmi slušelo. Energická blondýnka oblékla přiléhavé černé body a elegantní smokingové kalhoty s lampasem, v čemž vynikla její vysportovaná hubená postava.

Pizingerová nebyla na tiskovce náhodou. Letošním charitativním partnerem festivalu je právě Kapka naděje. V rámci letošního ročníku Febiofestu mj. proběhne speciální koncert Kapky naděje s názvem Karel Svoboda 80 - jak vyplývá z názvu, bude připomínat nedožité jubileum Karla Svobody. Ten se uskuteční 17. 3. ve Španělském sále Pražského hradu a zazní na něm filmové melodie,“ dodala Vendula Pizingerová. ■