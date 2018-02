Před tuto porotkyni by rád předstoupil každý muž: Jennifer Lopez (48) ukázala svá božská stehna

Jennifer Lopez má stále co ukázat. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Padesátka se nezadržitelně blíží, ale Jennifer Lopez (48) je na roztrhání. Ke koncertování a natáčení si navíc přibrala porotcování v taneční soutěži World of Dance.

Postavičku má stejnou jako na konci minulého století, kdy odstartovala hudební kariéru. Jennifer Lopez má stále co ukázat. Soutěž, která je obdobou X Factoru, je pro ni srdeční záležitostí. Figuruje v ní nejen jako porotkyně, ale také jako producentka.

World of Dance v USA vstupuje do druhé sezony. Sexy čtyřicátnice se na tiskové konferenci ukázala společně se svými kolegy, kteří budou v televizi také hodnotit tanečníky ve třech kategoriích. Kromě Jennifer Lopez to budou Jenna Dewan Tatum, Derek Hough a Ne-Yo.

Jenna se předvedla v černé podprsence, ale o jedenáct let starší zpěvačku nezastínila. Lopez vsadila na extrémně krátké bílé šaty. Ikonický zadeček v nich ale neukázala. ■