Jágrova holka vzteky bez sebe: Takhle reagovala na škodolibé řeči o stěhování do Kladna

Veronika Kopřivová se brzy vrátí do Česka. Foto: Instagram V. Kopřivové

Legendární hokejista Jaromír Jágr (45) se z NHL vrací do Kladna. K návratu z chladného kanadského Calgary se chystá i hokejistova přítelkyně Veronika Kopřivová (26).

Ta v době Jágrova působení v NHL často létala i do milovaného Miami, kde Jaromír v minulé sezoně hrál za Floridu Panthers.

Zámořská pohádka ale skončila a blonďatá kráska si bude muset opět zvykat na českou domovinu, kde si na ni brousí zuby celá řada nepřejících lidí.

Na sociální síti se ještě stihla pochlubit snímkem v kulichu, který pořídila ještě před velkým stěhováním. Nevyhnula se ovšem rýpavým komentářům.

Někteří fanoušci si z Veroniky utahovali a škodolibě se jí ptali, jak se těší do Kladna. Rýpali i u fotek z prosluněného Miami s tím, ať si na Floridu moc nezvyká.

Veronika se naštvala a rozhodla se poťouchlé komentáře promazávat. „Předem upozorňuji, že mažu všechny komentáře, které nemají s tímto příspěvkem nic společného!!!! Politické názory nebo to, kde bude či nebude Jaromír Jágr, nebo kam se stěhujeme, nestěhujeme, zda jdu do ČR, nebo nejdu a další věci, do kterých nikomu nic není, pod tuto fotku nepatří!“ rozčílila se blondýnka, která na svém profilu Jágra nechtěla vůbec řešit.

„Píšete na profil osoby jménem Veronika Kopřivová a ne Jaromír Jágr, takže tyto vaše komentáře tady se vši úctou nechci,“ dodala rázně Jágrova přítelkyně, jež by si na zvýšenou pozornost přeci jen měla zvykat. V českých luzích a hájích totiž bude pod mnohem větším drobnohledem než v zámoří. ■