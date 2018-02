To jste ještě neviděli: Zpěvák a renomovaný právník nosí na jevišti svěrací kazajku a náhubek pro kanibala

Petr Pečený se inspiroval Hannibalem Lecterem Herminapress

Kdyby takhle přivítal klienty ve své právnické praxi, asi by je odradil. Na jevišti je to ale něco jiného. „Je to tak, změna je život. Momentálně jsem se nechal inspirovat od kolegy doktora Hannibala Lectera. Ale zatímco on je rafinovaný psychiatr a úchylný vrah, který své oběti většinou sežere, já jsem lidumil a v advokátní praxi své klienty naopak hýčkám a pomáhám jim v jejich kauzách,“ s úsměvem vysvětlil Pečený.

Na pódiu jej uvidíme ve svěrací kazajce a také v obličejové masce, takovém spíše náhubku. „Já bych to viděl i jako velice praktickou věc. Hannibalovi nasadili masku, aby si nemohl pochutnávat na svých obětech, já ji mám také, ale z dietních důvodů. Vždycky po koncertu hlady šilhám a spořádám kdeco. Takže bych měl masku využívat celý den," smál se Pečený.

"Bohužel ji sundávám ještě během první písně, takže se mým dietním plánům zatím příliš nedaří. I tak, a to se musím pochválit, jsem v poslední době díky pravidelnému cvičení jógy zhubnul sedm kilo,“ doplnil zpěvák. ■