Takhle by Fantoma opery hrát nemohl: Nejvyšší český zpěvák je v tomhle kostýmu zároveň nejširší

Kdybychom neviděli, jak na něj navlékají vatonovou vycpávku, mohli bychom si myslet, že to o svátcích Radim Schwab pořádně přehnal s přejídáním. S takovouhle figurou by jen těžko mohl v září naskočit do obnoveného představení legendárního muzikálu Fantom opery, který se vrací na prkna GoJa Music Hall.

Společně jsme o tom na kostýmové zkoušce muzikálu Shrek, v němž si zahraje spolu s Jiřím Zonygou titulní roli, žertovali. "Já zase začnu chodit do fitka a do léta ty břišáky zase vysekám. Těch sto dvacet kilo půjde určitě dolů samo, abych se do kostýmu Fantoma opery vešel. Producent František Janeček (73) by ze mne radost neměl," smál se Radim.

"Ale musím říct, že holky kostým Shreka udělaly fantasticky, vycpávaly mne na třikrát, aby to byla opravdu pořádná koule. Je v něm tedy docela horko a budu v tom celé představení, ale naštěstí je ušitý i s takovými detaily, že ho nebudu muset svlékat, když si budu potřebovat odskočit," prozradil, že kostým je ušitý podobně, jako když spíchly oblečky Křemílkovi a Vochomůrkovi vosy, s dírkou třeba pro žihadlo. ■