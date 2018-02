Populární český komik o nejtěžším okamžiku: Milovaná přítelkyně zemřela po srážce s autem!

Josef Dvořák přišel tragicky o jednu ze svých životních lásek... Foto: Reprofoto Česká televize

Jeden z dalších těžkých momentů zažíval známý herec na samém vzestupu kariéry po příchodu do pražského Semaforu v roce 1972. Osud ho tehdy potrápil tak, že se málem nebyl schopný vrátit na divadelní prkna. Tragicky přišel o dívku, kterou bezhlavě miloval.

„Alenka byla dívka, do které jsem se zaláskoval, studovala práva, měli jsme vymyšlené, jak strávíme prázdniny a jak to bude všechno úžasné. Tenkrát jsem zkoušel v divadle a najednou přiběhli z vrátnice, že mám telefon. V něm mi, už nevím kdo, oznamoval, že před domem Alenky v Liberci ji porazilo auto a že ona je velice těžce zraněná a leží v nemocnici. Já jsem okamžitě skočil do auta a jel do Liberce. Byl jsem tam ty poslední hodiny, kdy se ji bohužel nepodařilo zachránit,“ přiznal otevřeně Josef Dvořák.

„Zacloumalo to se mnou tenkrát tak, že jsem byl poprvé blízko od toho přestát hrát divadlo. vyjednával jsem v divadelní kanceláři a oddaloval jsem moment, kdy mám vylézt na jeviště,“ vzpomíná známý komik na jeden z nejtěžších životních okamžiků, který naštěstí částečně vyléčil čas. ■