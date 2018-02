Další zoufalý úlet bývalé hvězdy reality show přešité z muže na ženu: Tyhle lascivní fotky mají nalákat na její zpěv!

Lauren se narodila jako James Harries. Ten roce 2001 změnil pohlaví na ženské. V posledních letech se snaží prosadit v hudebním průmyslu. Profimedia.cz

Britské reality show jsou pověstné svojí bezbřehou bizarností. Jak co do témat, tak i co se rozmanitosti angažovaných osob týče. Jednou z takových ´hvězd´ byla kdysi i Lauren Harries (39), která byla původně mužem, ale v roce 2001 se rozhodla pro chirurgickou změnu pohlaví.