Filmový a seriálový drsňák v roli modela: Hynek Čermák se přitom fotí hodně nerad

"Je to pro mě strašně těžké, jsem takový spíš uzavřený člověk. V tom herectví se člověk schová za figuru, kterou ztvárňuje. Obecně se nerad fotím, je mi to nepříjemné. Ale kluci, co mě o to požádali, jsou kamarádi. A naštěstí jsem měl dobrou kolegyni, která se fotit umí a vypadá skvěle, tak jsem se za ni tak schovával," svěřil. "Myslím, že vycítila moji bezradnost, převzala iniciativu a objektiv nějak zaujala. Tak trochu ve stylu krásky a zvířete," vychvaloval Evu Perkausovou.

Probrali jsme i jeho hereckou práci. Dalšího záporného hrdiny se prý hned tak nedočkáme. "Teď jsem natočil film, kde kupodivu hraju kladnou roli lékaře. Jmenuje se to Ten, kdo tě miloval, jde o komedii podle Marie Poledňákové v režii Jana Pachla. A ten doktor je docela sympaťák. Pokračuju v natáčení Rapla, u Kuneše víme, jaký je. A další nesympatické role se teprve rýsují," vypočítal. ■