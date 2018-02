Sám s ní na plese tancovat nechce. Ostatním by klávesák Lucie svou ženu půjčil jen na ptačí tanec

Člen kapely Lucie na plese s krásnou manželkou. Super.cz

„Chodíme na ples jen občas. Moc netancujeme,” říká nejkrásnější česká dýdžejka a jedním dechem se smíchem v hlase dodává: „Já jsem ve StarDance vypadla hned v prvním kole a na tanec mám špatné vzpomínky.” Její partner jí dal za pravdu. „Tanec je pro mě za trest, je to jedna z mála uměleckých disciplín, ve kterých se necítím moc dobře. Na pódiu mi nevadí se škubat do rytmu, ale společenské tance nejsou pro mě,” říká Dvořák. Hudebník ve vtipu uvedl, že svou manželku by s jiným mužem pustil tancovat maximálně na ptačí tanec.

Zakládající člen kapely Lucie měl ale velmi dobrý důvod k tomu zúčastnit se akce, která zahajovala plesovou sezónu v moravské metropoli. Jako reprezentant zmíněné kapely předal do dražby kytaru s otisky dlaní všech členů legendární rockové kapely. „Se skupinou Lucie jsme byli osloveni, abychom věnovali něco do dražby. Ozdobili jsme kytaru otisky dlaní a podpisy. Doufám, že pomůžeme dobré věci,” uvedl Michal Dvořák, který se následně radoval, že se kytara vydražila za půl miliónu korun. Výtěžek z dražby poputuje ve prospěch Nadačního fondu Pro dětský smích. ■