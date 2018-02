Zázraky postavy nejkrásnější Češky roku 2004. Loni utajila na plese pětiměsíční těhotenství, letos šokovala štíhlostí

Modelka a lékárnice Jana Doleželová je štíhlejší, než před těhotenstvím. Super.cz

„Loni jsem to ještě tajila a nikdo to nepoznal,” říká Doleželová. Ta dorazila do na ples s partnerem Davidem Trundou, a tak dceru Veroniku hlídala babička.

„Malá má sedm měsíců a je to potřetí, co ji uspává někdo jiný než my. Nejsme tak často ve společnosti, že bychom ji nechávali někomu jinému. Je to pro nás trošku nezvyk,” říká.

Na modelce a lékárnici byste jen stěží poznali, že před sedmi měsíci byla těhotná. „Jsem hubenější než před těhotenstvím. Je to kojením a běháním okolo miminka,” říká Jana, která díky mateřství musela přizpůsobit přípravy na akci. „Nemám čas běhat po návrhářkách a vybírat si. Vybrala jsem si u Petry Pilařové podle fotek. Neřešila jsem to ale tak jako běžně.” ■