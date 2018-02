Na brusle nezanevřela, i když kvůli nim přišla k úrazu: Zorka Hejdová dostala pukem do tváře

Zorka Hejdová miluje všechny sporty Foto: archiv Europark (3x)

Když jde o sportovní akci, vždycky ráda zapojí. Když moderátorka Zora Hejdová (27) uváděla akci na kluzišti v obchodním centru, neodolala, a i když to neměla v popisu práce, nazula i brusle a předvedla pár piruet.

"Brusle mě baví. V pubertě jsme vždycky chodily na bruslení okukovat kluky ze školy, což se mi jednoho dne dost vymstilo. Od té doby už nevstupuju na kluziště, kde se zrovna hraje hokej. Ve čtrnácti jsem tehdy dostala pukem do tváře a upřímně, je to snad zázrak, že tam nemám jizvu. No a od té doby tam ty chlapy taky neokukuju. Ostatně já už mám vybráno," smála se Zorka.



"I když mám mnohem radši léto, obecně mě zimní sporty dost baví. Když můžeme, snažíme se o víkendu vyrážet na hory, což si asi každý, kdo nás sleduje na Instagramu, všiml. Ale na léto už se těším. Ty plavky a dlouhé dny zalité sluncem jsou mi přece jenom bližší," dodala. ■