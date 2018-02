Nahradila Verešovou, Langmannovou a Boho. Předposlední Česká Miss trpěla během focení i po něm

Náročné focení Andrey Bezděkové Super.cz

Je to pár dní, co si Andrea Bezděková (23) splnila sen a podstoupila nejnáročnější focení ve své kariéře. Česká Miss 2016 se stala se tváří největšího kosmetického veletrhu v Praze. „Moc jsem se na to těšila, byla to pro mě opravdu jedinečná příležitost a splnění snu. Takovéto kampaně se moc často neobjevují,“ dodala kráska.