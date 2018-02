Krásná modelka a finalistka Miss ČR čeká miminko! Takhle jí to sluší v 7. měsíci

Denisa Jurtin čeká chlapečka. Foto: archiv D. Jurtin

Bývalá finalistka Miss ČR, modelka Denisa Jurtin, za svobodna Přibylová, je těhotná. Se svým manželem, producentem muzikálu Mamma Mia Jiřím Jurtinem čekají prvního potomka. Spoluzakladatelka nadačního fondu Nejen srdcem září štěstím. Jenom několik měsíců po svatbě totiž může do světa vykřičet radostnou novinu. Se svým manželem čekají chlapečka.

Denisa, která je v sedmém měsíci, nemá ale klidné těhotenství. "Upřímně nejsem jedna z těch, které je dobře. Od začátku mám velké nevolnosti, myslela jsem, že přejdou po prvním trimestru, ale bohužel stále mě bolí žaludek a začala mě pálit i žáha, do toho jsem strašně unavená a otékám," říká modelka, která zatím šatník svého potomka trošku zanedbává.

"Nemám skoro nic, jen několik oblečků. Brzy se ale s manželem chystáme na nákupy. Zatím jenom zkoumám, co by se mi líbilo a hodilo," prozrazuje Denisa, která ani v těhotenství nezanedbává svou charitativní činnost a pravidelně jezdí do útulků, kterým nepomáhá jenom prostřednictvím finančních darů, ale i věcných. Nebylo tedy výjimkou, že se svou parťačkou Anetou Parris tahaly těžké pytle granulí. S tím je ale konec.

"Po útulcích se snažím jezdit co nejvíce, jen jednou jela jen má kolegyně, protože mi nebylo dobře, teď už ale nemohu tahat těžké věci,“ říká Denisa, která si je vědoma toho, že po porodu bude muset jít chod nadace na čas stranou.

„Je mi jasné, že první měsíc po porodu budu úplně mimo nadační chod a vše bude muset dělat moje kolegyně Aneta. Ona je super, a když mi bylo na začátku hodně zle, vše dělala ona. Letos jsme i založily e-shop, takže práce opravdu není málo a vše děláme jen my dvě, je to celkem náročné," dodala Denisa. ■