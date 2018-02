Krásná sexy blogerka vyměnila pláž za tvrdou dřinu: Takhle bývalá misska řádí v plavkách na surfu!

Michaela Štoudková Foto: Super.cz/Instagram M. Štoudkové

Po dovolené v Thajsku kráska zamířila pro změnu na Srí Lanku, kde si dopřávala chvilky odpočinku společně s přáteli a bratrem.

Půvabná modelka by nikdy nevydržela každý den polehávat na pláži, a tak odpočinek v exotice pojala hodně aktivně. Skoro každý den se věnovala surfování! Zápas s vlnami ji naprosto uhranul a dělala velké pokroky.

Fanoušky stihla potěšit i několika fotkami v plavkách, ve kterých vynikla její perfektní postava.

„Ze třinácti dní jsem byla sedm ve vodě a učila se. Vypadá to jednoduše, ale je to dřina, pokud nežijete u oceánu delší dobu, nikdy se to pořádně nenaučíte, ale je to výzva,“ okomentovala své surfařské dovednosti modelka. Na další dovolené tak určitě bude zdolávat mořské vlny skoro jako profík. ■