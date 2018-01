Setkání dětských hereckých hvězd: Mrkněte, jak teď vypadá rošťák Tomáš a jeho láska Blanka z filmu Páni kluci

Magdalena Reifová a Michael Dymek patřili k hvězdám filmu Páni kluci. Profimedia.cz

V Divadle Archa se ale objevila i další dětská herecká filmová hvězda, která si s Magdalenou Reifovou zahrála v celé řadě snímků včetně posledních tří jmenovaných.

Nejedná se o nikoho jiného než o rošťáka Tomáše z filmu Páni Kluci, herce Michaela Dymka (55). Oba dětští herci si i po letech padli do náruče a Dymek si jistě vzpomněl na to, jak byla jeho postava Tomáše do Magdaleny Reifové alias okaté brunetky Blanky zamilovaná.

Dymkovi bylo v době natáčení třináct let a na první pohled byste ho vůbec nepoznali. Šibalský úsměv ale tomuto sympatickému padesátníkovi zůstal dodnes a diváci spíše nemají šanci poznat Magdalenu Reifovou, jež zkrátila účes a vsadila na rudou barvu vlasů. ■