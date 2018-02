Z pihaté dlouhovlasé zrzky je blondýnka s mikádem. Jak se vám nová image hvězdy StarDance líbí?

Marie Doležalová Foto: Hair studio Hozna Kořínek (3x)

"Ostříhat vlasy jsem si toužila už hrozně dlouho, ale vždycky jsem se bála to vzhledem ke svému povolání udělat. A vyzkoušet světlé vlasy bylo moje tajné přání několik posledních let. K mikádu jsem se odhodlala, a když jsme teď s Honzou Kořínkem diskutovali, co s ním, Honza věděl o mém přání být aspoň chvíli blond, a tak mi dodal odvahu a ušil mi barvu na míru," prozradila Maruška.

Poprvé se herečka s novou image předvedla na focení právě se svým kadeřníkem. "Před dvěma lety, když jsme byli ve StarDance, jsem sama sobě tajně slíbila, že jestli to celý přežiju a podaří se nám dostat se do finále, tak si jednou v budoucnu za odměnu tu světlou barvu vlasů nadělím. No tak teď se stalo – i s mikádem. Chci světlou vyzkoušet aspoň na chvíli a s mikádem jsem naprosto spokojená," prozrazuje. ■