Úplně nahá Nela Slováková! Pro tenhle pevný zadeček byste, dámy, vraždily!

Nela Slováková Foto: archiv N. Slovákové

Žádné lyže a bojování o titul nejlepší outfit na svahu. Nela Slováková (27) vyrazila s kamarádkou Nikolou Trojanovou do Špindlerova Mlýna do tamního nejluxusnějšího hotelu a užívá si především v hotelovém spa.

A je se rozhodně na co dívat. Na sociální síť umístila blogerka a návrhářka neonových plavek fotku, jak kráčí do vířivky. A kdo by si myslel, že vynese své plavky, plete se. Nela pózuje zezadu úplně nahá.

A má být na co pyšná. Na její pozadí zemská přitažlivost rozhodně zatím nepůsobí a Nela se pyšní zadečkem pevným jako skála, po kterém touží většina žen na této planetě! ■