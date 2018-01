A je to tady: Na Eurovizi nás bude letos reprezentovat tenhle talentovaný mládenec

Mikolas Josef Michaela Feuereislová

Po dlouhém čekání máme konečně jasno! Českou republiku bude na letošním ročníku Eurovision Song Contest 2018 reprezentovat Mikolas Josef, který zvítězil jak u odborné poroty, tak v diváckém hlasování národního kola. Dvaadvacetiletý zpěvák bude 8. května v Lisabonu s písní Lie To Me bojovat o postup do finále, které proběhne 12. května 2018.