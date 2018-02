Jana Adamcová se vrací do televize a hubne! Takhle jí to s ubývajícími kily sluší

Jana Adamcová Super.cz

"Je to super, mám z toho vekou radost. Po mnoha letech, co jsem dělala taxikářku, se vracím k tomu, co mě baví, co mám ráda. Přišlo to jako dárek z nebes, moc se na to těším," řekla Super.cz Jana k moderování pořadu Sama doma a také k muzikálové roli, kterou získala od svého manžela, režiséra Jiřího Adamce, v muzikálu Robinson.

Janu od moderování neodradilo ani to, že se natáčí v Brně, kam tak musí dojíždět. "Vysílá se to živě, vůbec z toho nemám strach. Jezdím tam den předem, dálnice mě baví, ráda řídím. Když to chvíli stojí, tak si odpočinu, pouštím si muziku. Mně to fakt nevadí, když teda není extrém a nestojím třeba 5 hodin," vysvětluje.

Jana se objevila na křtu kalendáře Miss Hasička pohublá. Už před Vánoci říkala, že se na sebe musí zdravě naštvat a pak to jde dolů. "Ještě jsem se úplně nenaštvala, ale je to lepší. Asi hlava nějak funguje líp. Nedržím žádné drastické diety, jím zdravě, snažím se večer nejíst. Zatím se mi to daří," dodala. ■