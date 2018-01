Pamatujete si malou dceru Kateřiny Brožové Kačku? Už je z ní nádherná šestnáctiletá blond slečna!

Kateřina Brožová Super.cz

Stále miluje jízdu na koni a v parkuru je čím dál úspěšnější. "Když byla menší, tak se zajímala o zpívání, o tanec. Teď je to upozaděno. Vedou koně, sportuje, skáče parkur závodně, chystáme se i na výjezdy do zahraničí. To ji pohltilo hodně, tomu se musí pořádně věnovat," řekla Super.cz Brožová.

Její dcera je v pubertálním věku. Jak to Kateřina zvládá? "Každý, kdo má děti v tomhle věku, ví, že to není úplně lehké. Ale myslím, že to dáváme docela dobře," usmívá se.

Chlapce spolu zatím příliš neřeší. "Moc se nesvěřuje, ale když se o někom zmíní, jsem velmi vděčná. Vždycky jsem chtěla, aby mě měla jako kamarádku. Zatím ale řešíme spíš koně než kluky," dodala na zkoušce muzikálu Robinson, kde má hlavní ženskou roli Mary, životní lásky Robinsona Daniela Hůlky (49). Premiéra muzikálu je naplánována v divadle Hybernia na 30. březen. Hudbu napsal Zdeněk Hrubý (46), režie se ujal Jiří Adamec (69). ■