Krásná hvězda Primy rok po zásnubách! Svatba v nedohlednu

Sandra Parmová Foto: Jiří Šujanský

Ve chvíli, kdy se loučila s diváky od velké obrazovky a stála, předvedla dokonalou postavu. Moderaci z nového studia zvládla bez problémů. "Těšila jsem se na kolegy, ať už ze zpravodajství, nebo z maskérny a kostymérny. A pak na nové studio. Jeho rekonstrukce totiž proběhla krátce po mém odchodu na mateřskou, takže jsem z něj ještě nevysílala," prozradila Sandra.

V únoru to bude rok, co se zasnoubila s Pavlem Pospíšilem. Už mají termín svatby? "Bylo to vloni v Thajsku. V plánu svatba samozřejmě pořád je, ale nyní jde o to, kdy. Buď to bude letos, ale to by musela být menší varianta svatby, která by mně teda vůbec nevadila. Pokud by to měla být větší svatba, kterou by rád Pavel, tak to úplně nevím, jestli bychom letos stihli, ale je to pořád ještě otevřené,“ dodala Parmová. ■