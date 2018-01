Tahle tvář si říká o pozornost: Nikoho asi nepřekvapí, že se 17letá dcera Juda Lawa věnuje modelingu

Iris Law Profimedia.cz

Dnes sedmnáctiletá Iris Law se loni stala tváří britské značky Burberry, přesněji rtěnky této značky, a jako taková nechybí na různých akcích společnosti. Dorazila i do Paříže, která minulý týden patřila módě víc než kdy jindy. Během tamního týdne módy proběhlo i mnoho přidružených, doprovodných akcí a jednou z nich byla i výstava Burberry s názvem Here We Are.

Dcera zmíněného Juda Lawa a herečky Sadie Frost se už v roce 2002 objevila na stránkách magazínu Vogue, po boku rodičů a bratra. O modelingu se tak v tomto případě dá mluvit jen v uvozovkách. Jako modelka sama za sebe poprvé fotila před dvěma lety pro Illustrated People. Před zmíněnou spoluprací s Burberry sbírala zkušenosti i s italskou Miu Miu.

A protože ve Velké Británii monitorují i soukromý život rodící se hvězdy, Daily Mail loni v říjnu informoval, že Iris randí s kolegou z branže, modelem Kelvinem Buenem (19). ■