Felixi, tohle ti bylo málo? Dáda Patrasová v Boyardu oblékla legíny s elastickým tričkem a všichni oněměli údivem

Účast Dagmar Patrasové (61) v adrenalinové soutěži vzbuzovala obavy a mohlo se zdát, že do Francie vyrazila jen jako doprovod své dcery Anny Slováčkové (22). V Pevnosti Boyard se ale opravdu pustila do plnění náročných úkolů a ostudu si určitě neudělala.

Dáda oblékla přiléhavý sportovní outfit a přijala všechny výzvy. Felix a jeho mladší partnerka Lucie Gelemová (35) se nejspíš nebudou stačit divit, až ji v neděli uvidí v televizi. Patrasovou trápí zdravotní komplikace, obrovskou šanci však neodmítla. Dokonce se stala kapitánkou týmu, který tvořili Michael Foret, Jan Kříž, Petr Vágner a Kryštof Michal. Poslední z nich při natáčení zkolaboval, ale Dádin tým pokračoval v omezené sestavě dál.

„Já jsem váhala, pak jsem se radila. Moje děti řekly ,na to nemáš, tam nechoďʻ, moje kamarádky řekly ,to dášʻ. Pak jsem se rozhodla, že už mě v životě nemůže potkat nic horšího, než co mě potkalo za poslední tři roky, takže jsem řekla ,anoʻ,“ vylíčila Patrasová své odhodlání. Manželovou nevěrou zocelená zpěvačka a herečka s sebou dokonce přibalila i žížalu Julii. ■