Po operaci páteře už se nikdy nebude hýbat jako dřív: Jak hubne moderátorka Jana Adamcová?

Jana Adamcová musí být kvůli televizní obrazovce štíhlá. Michaela Feuereislová

Díky pořadu Sama doma, který uvádí z Brna, se opět dostala na televizní obrazovky. To ovšem znamená, že si musí hlídat figuru, protože kamery rozšiřují. A moderátorka Jana Adamcová (46) to nemá jednoduché.

"Jsou to sice už čtyři roky od doby, co mi operovali plotýnky, ale s pohybem už to nikdy nebude jako dřív. Co mi dělá dobře, je bikram jóga. Po operaci jsem dokonce chtěla vrátit permanentku, ale lektorka mi vysvětlila, že většinu pozic zvládnu, jen musím cvičit takovou verzi jako těhotné. A to teplo mi dělá na záda dobře," vyprávěla nám Jana.

Pokud jde o diety, tak už je produkty zásobená, jen to pořád odkládá. "Dietu mám ve sklepě, jen s ní začít. Ale teď budu mít narozeniny a jedeme na hory, takže počkám. A taky budu muset oželet můj velký hřích, skleničku vína večer," přiznala nám Jana.

Adamcová se na obrazovky vrátila po devíti letech a je nadšená. "Ale je to dost náročné se do toho zase dostat, protože moderujeme jen jednou za čtrnáct dní, uvítala bych, kdyby to bylo jednou za týden. A do Brna jezdím moc ráda. Jsou na mě moc milí a mám vždycky i hotel na jednu noc, tak si krásně odpočinu," svěřila. ■