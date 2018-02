Krásná modelka se přidala k loňské letní mánii: Přítelkyně mystifikátora Kazmy se v sexy plavkách tulila k jednorožci

Andrea Kalousová si dopřávala relax v Thajsku. Foto: Instagram A. Kalousové

O tom, že má Kazma doma opravdovou krásku, svědčí i fotky, které půvabná Andrea zveřejnila na sociální síti.

Na jedné z dovolenkových momentek si Česká Miss World 2015 vzpomněla na loňskou letní mánii českých celebrit, které se v bazénu fotily s nafukovacím jednorožcem, plameňákem či labutí. Andrea si pro tento účel vybrala jednorožce.

Nejprve se ale chtěla vyfotit s úplně jiným zvířetem. „Původně jsem teda chtěla tu fotku, kterou si turisti v Thajsku pořizují jako na běžícím páse - na slonovi. Stačilo mi jen projet kolem plotu, kde se malý slůně pohybovalo (teda spíš jen postávalo) na malým kusu betonu, přivázané řetězem kolem nohy s pár centimetry možného pohybu, a když jsem tohle viděla, fotku jsem si rychle rozmyslela. Na popud toho jsem si vyhledala informace, jak to tady vlastně chodí. Zvířata tady berou jen jako atrakci pro turisty a hlavně jako zdroj peněz. Ušetřím vás detailů. Zkrátka se tu k nim rozhodně nechovají hezky! Píšu to proto, že jestli se chystáte do Thajska, tak ať víte, jak to tu chodí nebo aspoň většinou. Některé věci prostě vědět nemůžeme. Není možné znát všechny okolnosti na druhé straně světa. A navíc, na dovolené vše vidíme trošku s růžovými brýlemi,“ nechala se slyšet Kazmova kráska.

Špatné zacházení se zvířaty tak bylo jedinou kaňkou na jinak skvělé dovolené. ■