Za měsíc rodí a pěkně se zakulatila. Miss z Primy přesto protancovala celý ples

Gábina s manželem Filipem po příchodu na akci Herminapress

„Na tomto plese jsem počtvrté a vždycky si to tady užívám. Letos to bude pro mě klidnější než v minulých letech. Určitě půjdu dřív domů,” slibovala na začátku plesu Gábina, která ale nakonec zůstala s manželem až do půlnoci.

Gábina s Filipem kralovali tanečnímu parketu. Dokonce byli jako jedni z prvních, kdo se na něj odvážil. „Měla jsem pohodlné šaty od Beaty Rajské. Jelikož jsou zkrácené vepředu, tak se mi hned tancovalo lépe,“ řekla Česká Miss 2013. ■