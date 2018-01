Kolaps v Pevnosti Boyard: Český zpěvák skončil na nosítkách, Dádě ve finále chyběl parťák

Kdo přecenil své síly? Foto: archiv FTV Prima

Na Primu se opět vrací Pevnost Boyard. A to rovnou s mimořádně zajímavou epizodou. Dagmar Patrasová v ní bude velet jinak mužskému týmu. Společně s ní budou klíče a indicie sbírat zpěváci Michael Foret, Jan Kříž a Kryštof Michal. Sestavu doplní zkušený sportovec a moderátor Petr Vágner.

Jeden z nich nejspíš na natáčení nevzpomíná v nejlepším. Kryštofovi se při hře Casino, tak zatočila hlava, že nemohl dále pokračovat. Kolegové jej na nosítkách přenesli k plošině, díky níž byl bezpečně přesunut na loď a následně na pevninu.

„Ten den bylo na pevnosti velké vedro. Udělal jsem chybu, že jsem se při hře Casino koukal do jednoho místa na stropě. Točil se se mnou celý svět. Chtěl jsem pokračovat, ale prostě to nešlo. Ale i přesto jsem si soutěž moc užil,“ řekl zpěvák, který bohužel svůj tým nepodpořil až do konce. Jak si Dáda a její kluci v Boyardu poradí? To diváci v televizi uvidí v neděli. ■