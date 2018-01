Ivana Trump (68) opět provětrala oblíbené šaty, v nichž tak ráda vystavuje ňadra

Ivana Trump a její oblíbený outfit Profimedia.cz

Vlivná podnikatelka by mohla každý den chodit v jiné robě, ale když si nějaký outfit oblíbí, opakovaně v něm vyráží do společnosti. Tyto šaty Ivaně Trump (68) očividně přirostly k srdci.

Bývalá manželka současného amerického prezidenta je pověstná svou slabostí pro dekorativní módu. Oblíbila si róbu, která díky podšívce z látky tělové barvy vypadá dost provokativně. Ivanu odvaha neopouští ani s blížící se sedmdesátkou. Dekolt sice maskuje vrstvou průsvitné tkaniny, ale i tak je více než zřejmé, že nemá podprsenku.

Česká rodačka, která to dotáhla mezi americkou smetánku, stejné šaty oblékla i při návštěvě své vlasti. Loni v červnu v nich dokonce vyrazila provokovat politiky a byznysmany na Pražsky hrad.

Stejně se vyparádila i v říjnu na charitativní ples v New Yorku. A když se Ivana rozhodovala, co si oblékne na párty předcházející udílení hudebních cen Grammy, opět sáhla po svém oblíbeném módním kousku. Tentokrát se dokonce zdálo, že její výstřih byl ještě o kousek hlubší.