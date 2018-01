Po půl roce se vrací na televizní obrazovku! Krásná Sandra Parmová je po porodu opět na své váze

Sandra Parmová Michaela Feuereislová

"Z návratu do Odpoledních zpráv na Primě mám samozřejmě respekt. Přece jen jsem se půl roku věnovala miminku a řešila úplně jiné věci. Přípravu ale nepodceňuji a věřím, že se mi povede vrátit tak, aby divák vůbec nepoznal, že jsem měla pauzu,“ prozradila Sandra.

Parmová vypadá výborně. "Jsem na své původní váze, takže s garderobou na Primě nebude problém. Je to hlavně díky péči o Emilku - chodíme ven s kočárem, neustále ji chovám nebo nosím a taky pořád kojím, takže váha šla dolů sama,“ prozrazuje moderátorka.

"Nejvíce se těším na kolegy, ať už ze zpravodajství, nebo z maskérny a kostymérny. A pak se vážně hodně těším na naše krásné nové studio. Jeho rekonstrukce totiž proběhla krátce po mém odchodu na mateřskou, takže jsem z něj ještě nevysílala,“ dodala.

Kvůli práci se s partnerem Pavlem přestěhovali z Brna zpět do Prahy. "S hlídáním Emilky nám pomůže hlavně babička a dědeček, kteří už se moc těší. Jsem ráda, že bude v těch nejlepších rukou. Během ledna jsme se přestěhovali zpátky do Prahy. Bylo to druhé stěhování za půl roku, takže v tom máme naštěstí už trochu praxi a i díky pomoci rodiny se to rychle zvládlo. Ale kdybych to aspoň v nejbližších letech už nezažila, zlobit se nebudu,“ řekla Sandra. ■