Martin Maxa má smůlu: Po operaci páteře je vyšetřován policií

Ještě před čtrnácti dny ležel Martin Maxa na jednotce intenzivní péče ve vojenské nemocnici v Liberci, kde se zotavoval po náročné operaci páteře. Teď se pomalu, jak on sám říká, navrací do života. Už má za sebou i první vystoupení na vojenském plese, i když si musí pomáhat prášky proti bolesti.

Co se zdravotní stránky týče, Martin Maxa věří, že má konečně vyhráno. Jeho boj se zákonem však ještě u konce není. Zpěvák měl totiž loni na Svatomartinských slavnostech v Moravské Třebové údajně napadnout ženu a následně i muže, který ji bránil.

"K tomu můžu říct jenom to, že teď momentálně je to v rukou policie. Moc dobře nechápu, co vyšetřují, ale je to jejich věc a nemám se v podstatě ani k čemu vyjadřovat," nepřipouští Maxa, že by ke zmiňovanému incidentu vůbec mělo dojít.

"Já myslím, že se to vyšetřuje především proto, že jsem Martin Maxa. Kdyby to byl kdokoliv jiný, tak se nic nevyšetřuje a všechno je úplně jinak. V tuto chvíli to vnímám tak, že se něco děje, odehrávají se nějaký úkony. Nevím, kdo na tom má nějaký zájem, aby se to takhle medializovalo. Vcelku pro mě je to banální záležitost, která, nechápu proč, se takhle nafukuje," řekl Top Staru. ■