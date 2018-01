Z Aleše Brichty je dědeček! Zpěvák se dočkal prvního vnoučete

Aleš Brichta s dcerou Míšou Herminapress

„Tak jsem dědek! Dnes večer se mi narodil vnuk Elliott Sadler. On i dcera jsou v pořádku, tak je důvod slavit. Hodně štěstí do života a pokud zdědíš nějaké hudební geny, tak i do muziky, Elliotte!“ napsal Aleš ve čtvrtek na svém facebookovém profilu.

Pro zpěváka, který poslední dobou bojuje s vážnými zdravotními problémy, je Elliott prvním vnoučetem. Brichta dceru Míšu v roce 2015 přivedl před svatební oltář, kde se provdala za Brita Chrise Sadlera. O rok později se veselky dočkal i Brichta, který se oženil se svou o 23 let mladší polskou fanynkou Joannou. Tato rodina má opravdu mezinárodní rozměr. ■