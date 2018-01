Váží 110 kil, to ale pro novou roli nestačí: Jiřího Zonygu vycpávají tak, že vypadá jako koule

Jiří Zonyga jako Shrek Super.cz

Je to pořádný kolohnát, ale pro některé role to nestačí. Zpěvák Jiří Zonyga sice měří 190 centimetrů a váží 110 kil, ale některé postavy vyžadují, aby byl ještě mohutnější. Po medvědovi Balúovi v Mauglím je to titulní role muzikálu Shrek. A my jsme se byli podívat na kostýmové zkoušce, co s Jirkou musejí dělat.