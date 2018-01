Manželka (✝52) známého zpěváka po dvou letech prohrála boj s rakovinou

Paul Young přišel o manželku. Profimedia.cz

„Nebohá Stacey zemřela po dvouletém boji s rakovinou. Skonala v našem domě obklopená rodinou, přáteli a našimi čtyřmi dětmi,“ napsal zpěvák smutnou zprávu na Twitter. Paul Young svou životní lásku poznal v roce 1983 při natáčení videoklipu k jeho písni Come Back and Stay.

Paul a Stacey spolu mají třicetiletou Levi, třiadvacetiletou Laylu a o rok mladšího Gradyho. Bývalá modelka se s interpretem hitu Everytime You Go Away v roce 2006 rozešla a seznámila se s izraelským byznysmenem Ilanem Slazengerem, s nímž má syna Juda. O tři roky později to ale s Paulem dali opět dohromady a zpěvák se stal jeho nevlastním otcem. ■