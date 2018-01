Z dcer Karla Gotta rostou umělkyně: Charlotte a Nelly slavného tatínka doprovázely na koncertě v Bratislavě

Karel Gott pozval na jeviště své dcery. Foto: Patrik Ratajský

Zpěvák, jehož popularita přesahuje hranice České republiky, na Slovensku vystoupil rovnou na Zimním stadionu Ondreje Nepely, kam se na něj přišlo podívat několik tisíc fanoušků. Karel si připravil velkolepou show, na níž ho doprovodily slovenské hudební legendy Marika Gombitová, Pavol Habera, Jožo Ráž a Vašo Patejdl. Prostor dostal i talentovaný houslista Filip Jančík. O nejdojemnější okamžik se však postaraly jeho dcery.

„Jsem šťastný, že poprvé před tak velkým publikem vystoupila i moje dcera Charlottka a nádherně zazpívala píseň Somewhere over the Rainbow. Při písni Trezor si s námi na pódiu spontánně zatancovala i Nellinka a předvedla své taneční nadání,“ pochlubil se na sociální síti hrdý tatínek. ■