O více než polovinu mladší partnerka třikrát rozvedeného herce se svlékla a sdílela hodně hanbatý snímek

Na Instagramu zveřejnila velmi odvážný snímek. Profimedia.cz

Quaid začal po jejím boku žít zcela nový život. Ti dva jsou spolu již druhým rokem a vypadá to, že vše jim ve vztahu klape.

Po celou dobu, co společně tvoří pár, plní Santa Auzina svůj profil na Instagramu romantickými snímky. Sem tam atraktivní blondýna zveřejní i nějaký ten svůj portrét. Zkrátka, aby všichni věděli, jak atraktivní nová partnerka slavného herce je. Proto vždy kladla důraz na to, aby na obrázcích dobře vynikla její postava i vnady. Tak daleko jako v tomto týdnu ale ještě nikdy nezašla.

Na posledním příspěvku je totiž úplně nahá. Samozřejmě, že jako zkušená provokatérka neporušuje pravidla sociální sítě. To ovšem neznamená, že by nebylo na co koukat. ■