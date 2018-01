Hodně drsná dovolená: Gay z Plesu upírů vzal maminku (64) do Indie, kde cestovali vlakem

Laco a jeho maminka v Indii jeli i místním vlakem. Foto: archiv L. Hudec Šubrt

"V Indii už jsme byli s partnerem snad osmkrát, takže jsem věděl, do čeho jdeme a snažil jsem se na to připravit i mamku. A klobouk dolů, zvládla to, i když v Asii nikdy předtím nebyla," vyprávěl nám Laco. "Nejhorší byla asi cesta, kdy jsme po dlouhém letu museli do Goy, kde jsme přivítali i nový rok, ještě přestupovat mezi dvěma autobusy. To byly ona i její kamarádka, kterou jsme sebou také vzali, hodně unavené. Pak už ale bylo všechno v pohodě," pokračoval.

Mamince ovšem nenaplánoval žádné náročné treky. Přesunovali se zhruba v linii pobřeží na jihu Indie od Goy ke Kerale. "Byli jsme ve městě Mumbai, na Agonda Beach, v Munar Kochi a na Varkala Beach," vypočítal zastávky na cestě, kterou absolvovali místní dopravou, dokonce i vlakem.

"Ale už to není, co to bývalo. Každý už má chytrý telefon, tak místo aby si lidi mezi sebou povídali a hučelo to tam jako v úle, tak jsou všichni přilepení očima na displeje mobilů. To my si je sebou na dovolenou schválně nebereme," svěřil. A největší zážitek? "Asi setkání s divokými slony v džungli a plavba na lodičkách ve stojatých vodách. Ale vlastně ne. Nejkrásnější bylo strávit po tak dlouhé době tři týdny na dovolené s mamkou," prozradil.

Nyní už na dovolenou může jen vzpomínat nad fotkami, o které se s námi podělil. Opět naskočil mj. i do Plesu upírů, který se bude v pražské GoJa Music Hall hrát do poloviny června. Od září ho pak na jevišti vystřídá osvědčený Fantom opery. ■