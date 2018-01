Nejstarší ze sester Kardashianových vystavila na dovolené své sexy pozadí v tangách

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Nejstarší a vzrůstem nejmenší (pouhých 1,52 m) ze sester Kardashianových tráví právě v těchto dnech svoji dovolenou se svým o čtrnáct let mladším kolouškem Younesem Bendjimou (24). Pro čas plný vzájemných intimních doteků a relaxace si vybrala oblíbenou destinaci celé rodiny, Mexiko.

Kourtney je hvězdou reality show a dobře ví, co se sluší a patří. Proto, přesně v duchu formátu jejich vlastního televizního pořadu Keeping Up with the Kardashians, dodává na síť fotky všeho, co uzná za vhodné.

Ukážeme vám dva její instagramové příspěvky, na kterých se ke svému milému zrovna netulí. Hlavně nejspíš proto, že on je zřejmě autorem těch fotek, takže na snímku sám chybí. Každému je ale jasné, že v těchto pozicích by Kourtney nepózovala někomu, komu nedůvěřuje. Vzhledem k tomu, že s výsledkem byla spokojena, rozhodla se o obrázky svého sexy pozadí podělit s celým světem. ■