Nevěděl, kam s očima: Xindl X se potil vedle sexbomby z Kyrgyzstánu, ze které blázní muži po celém světě

Xindl X v obležení krásek. Video: Xindl X

V samotném klipu se vedle hlavních zpěváků objevují nejen polonazí svalovci, ale i spoře oděné dámy. Tou nejvýraznější modelkou je dozajista Lia Balanovskaya, která si říká Lia Kees. Rodačka z dalekého Kyrgyzstánu, která v roce 2016 vyhrála Miss Europe, zdobila obálky pánských magazínů a spolupracovala s takovými fotografy jako je například Dmitry Plyusnin.

Lia žila řadu let v zahraničí v Curychu, Dubaji nebo Salcburku. „Miluju cestování. Získáte díky tomu rozhled a já se navíc strašně ráda učím. Třeba cizí jazyky,“ usmívá se sympatická kráska, která se jinak modelingu věnuje od čtrnácti let. Když tedy dostala možnost objevit se v klipu Xindla X s názvem Věčně nevěrná, neváhala ani minutu. „Je to další zkušenost. Něco, co mě ještě ke všemu opravdu hodně baví. Takže jsem za to ráda,“ říká Lia Kees. ■