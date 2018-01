Za 3 roky jí bude čtyřicet: Olga Lounová s dětmi nespěchá, její maminka rodila počtvrté až v šestačtyřiceti

Olga Lounová Super.cz

Pořád jen samá práce, ale co tahle myslet na děti? Zpěvačka Olga Lounová (36) oslaví v březnu už sedmatřicáté narozeniny, tak už by o nich minimálně přemýšlet mohla. Zatímco o pracovních aktivitách měla na generálce koncertu Horečka úterní noci co říct, biologické hodiny zatím neposlouchá.